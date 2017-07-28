В МИД России назвали цель новых санкций США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В МИД РФ считают, что американский закон о новых санкциях против России ставит целью создание недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике.
30.5%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.5%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.5%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.5%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).
Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.