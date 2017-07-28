В МИД России назвали цель новых санкций США

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В МИД РФ считают, что американский закон о новых санкциях против России ставит целью создание недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 30.5% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.5% Ограничиться индивидуальными санкциями

63.5% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

3.5% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

"Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.