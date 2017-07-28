Рогозин: Кишинев пытался отказать в прилете самолету с делегацией из России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу из Домодедово, в котором планировала лететь в Молдавию российская делегация.

"В Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация", — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планирует прибыть на самолетах ВВС России. Рогозин в ответ в своем микроблоге в Twitter заявил, что прилетит обязательно.