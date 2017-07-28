Пушков считает новые американские санкции началом политической войны

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новые санкции США против России означают объявление политической войны.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

"Дружно поддержав новые санкции, сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны. Теряющая разум сверхдержава", — написал он в своем Twitter.