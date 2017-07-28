Клинцевич назвал новые санкции свидетельством деградации власти в США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Продержка Сенатом США закона об антироссийских санкциях свидетельствует о деградации американской власти, которая становится все более непредсказуемой, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу , который имеет право наложить на него вето.

"Принятие закона об антироссийских санкциях Сенатом США, а ранее палатой представителей свидетельствует о разбалансировке власти в этой стране, о ее размывании. Думаю, что в целом этот процесс можно охарактеризовать как деградацию власти – в принятии решений она становится все более и более непредсказуемой", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

В результате, отметил сенатор, абсолютизация американских интересов доведена до крайних пределов. "Вдвойне опасно, что это пришлось на сегодняшний период, когда мир крайне неустойчив и, чтобы окончательно не взорвать его, требуется соединение усилий разных стран", — сказал он.

По его мнению, "чуть ли не единственным ответом" на этот американский вызов должно стать создание "по-настоящему объединенной Европы".

Ранее ЕС назвал законопроект о санкциях против РФ односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".