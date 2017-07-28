Кисида будет совмещать должности главы МИД Японии и министра обороны

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Фумио Кисида будет временно совмещать должности министра иностранных дел и министра обороны после отставки Томоми Инады, об этом перед журналистами заявил на экстренно созванном брифинге премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"В вопросе обеспечения безопасности непозволителен даже крошечный пробел", — приводит слова Абэ агентство Киодо. Поэтому должности министра иностранных дел и министра обороны временно будет совмещать Фумио Кисида.

Он также принес "от всего сердца" извинения японскому народу в связи с отставкой министра Инады.

"Я лично очень серьезно воспринимаю жесткую критику народа в адрес министра. Если (оппозиция потребует – ред.), я готов дать объяснения в парламенте", — сказал Абэ.

В пятницу Томоми Инада заявила в пятницу на пресс-конференции, что подала прошение об отставке после скандала вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане. Прошение было принято премьер-министром Синдзо Абэ.