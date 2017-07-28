Террористы обстреляли позицию ливанской армии на сирийской границе

БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовая позиция ливанской армии в горном районе Рас-Баалбек на границе с Сирией подверглась минометному обстрелу со стороны террористов, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования армии Ливана.

"Позиция ливанской армии в районе Харф-аль-Джерш в Рас-Баалбек подверглась минометному обстрелу со стороны террористов, сосредоточенных в горной местности. Разорвалось две мины. Среди военнослужащих пострадавших нет",- сообщается в коммюнике.

Ливанская армия ответила на обстрел артиллерийским огнем по позициям террористов.

В горном районе Рас-Балбек на ливано-сирийской границе продолжают укрываться отряды террористической группировки "Исламское государство"*.

Соседний пограничный район Эрсаль в среду был объявлен руководством ливанского движения "Хезболлах" практически полностью зачищенным от боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которая также запрещена в России.

*Террористические организации, запрещенные в России.