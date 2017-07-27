Госдеп угостил журналистов печеньем в годовщину своего основания

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт угостила журналистов на брифинге печеньем в честь очередной годовщины основания ведомства.

Американское внешнеполитическое ведомство было основано летом 1789 года как департамент по иностранным делам и в том же году было переименовано в государственный департамент. По заявлению Науэрт, госдеп стоит на страже экономического процветания и безопасности США, а также всего мира.

Журналистам предложили пару десятков печений — овсяных, шоколадных и просто сдобных. Науэрт пошутила, что не пытается подкупить журналистов с помощью печенья.

"Если бы я хотела подкупить журналистов, я бы принесла выпивку и сигары", — заявила Науэрт.