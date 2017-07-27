Юрист: пограничники имеют право не пустить Саакашвили на Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Подписание указа о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в момент его отсутствия в стране дает основание погранслужбе не пустить Саакашвили обратно на Украину, заявил Андрей Портнов, который был главным юристом в администрации экс-президента Виктора Януковича.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что Саакашвили намерен в пятницу вернуться на Украину.

"Если бы указ о лишении гражданства был выдан в момент присутствия Саакашвили на Украине, он мог бы легально находиться в стране еще 90 дней, мотать всем нервы и терроризировать начальство. Подписание же указа в момент его отъезда дает пограничной службе формальные полномочия не пустить его в страну при возвращении назад", — написал Портнов в четверг на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.