Обошлись без "русских хакеров": в Швеции произошла крупнейшая утечка данных

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Андрей Веселов. Премьер-министр Швеции Стефан Левен на экстренной пресс-конференции уволил двух министров — министра внутренних дел Андерса Игемана и министра инфраструктуры Анну Юханссон. Ожидалась также отставка министра обороны Петера Хультквиста, но пока он остался при своей должности. Оппозиция требует и вовсе объявить досрочные выборы и отправить в отставку весь кабинет. Причина — крупнейшая утечка персональных данных в стране. Но во всем обвинить "русских хакеров" теперь не получится. Утечку организовали сами правительственные чиновники, благодаря которым в свободном доступе оказались личные данные практически всех граждан Швеции, в том числе военных, сотрудников полиции и спецслужб.
"То, что произошло, это катастрофа. Это очень серьезно и подвергает риску Швецию и жизни шведских граждан", — заявил премьер-министр Стефан Левен.
Как такое могло произойти?
Как выяснило внутреннее расследование, осуществлялась передача крайне небрежно и с многочисленными нарушениями правил безопасности со стороны транспортного агентства. Так, после заключения контракта сотрудники ведомства загрузили базы данных на серверы IBM в "облако", а затем осуществили рассылку всего содержимого базы своим подписчикам, куда попали в том числе и совершенно посторонние люди. Отследить дальнейшее продвижение данных теперь не представляется возможным.
В открытом доступе, например, оказались персональные данные пилотов ВВС Швеции, которые участвовали в военном вторжении в Ливию в 2011 году.
До публичных разбирательств дошло только сейчас. Четыре крупнейшие оппозиционные партии Швеции ("Умеренная коалиционная партия", "Партия центра", "Либеральная партия" и "Христианско-демократическая партия") на совместной пресс-конференции потребовали отставки кабинета министров. "Безопасность Швеции подверглась угрозе. Крайне деликатные данные о людях могли попасть не в те руки, а правительство не может ответить, почему оно не подошло к этому более серьезно раньше. Это один из наиболее серьезных кризисов безопасности в Швеции", — завила лидер "умеренных" Анна Чинберг Батра.
Не первый прокол
Шведская газета Expressen провела интервью с хакером, который организовал взлом. Преступник утверждал, что даже самые высокопоставленные чиновники не заботятся должным образом о защите своих персональных данных: "Я выложил эту информацию, чтобы дать людям понять, что они неправильно обращаются со своей информацией".
Более комичная история случилось в 2008 году, когда один из офицеров шведской военной разведки забыл в читальном зале библиотеки Стокгольма флешку с госсекретами. На этой флешке, в частности, хранились закрытые доклады о ситуации в Афганистане, досье на сотрудников разведки и агентов, планы различных операций. Служащий библиотеки передал находку в газету Аftonbladet, но журналисты решили информацию не публиковать и вернули флешку военным. Тогда скандала удалось избежать.