В Казахстане приостановили эксплуатацию Як-12 после ЧП с двумя жертвами

АСТАНА, 27 июл – РИА Новости. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов Як-12 после падения одного из них, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в четверг в результате падения самолета Як-12 в Алма-Атинской области Казахстана погибли два человека. Самолет выполнял авиахимработы. Идет расследование причин аварии.

"На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа", комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов Як-12 на территории республики до окончания расследования", — говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.

В министерстве отметили, что расследованием занимается департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.