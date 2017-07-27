В Казахстане приостановили эксплуатацию Як-12 после ЧП с двумя жертвами

АСТАНА, 27 июл – РИА Новости. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов Як-12 после падения одного из них, сообщила пресс-служба ведомства.
"На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа", комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов Як-12 на территории республики до окончания расследования", — говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.
В министерстве отметили, что расследованием занимается департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.