Жена президента Венесуэлы назвала оппозицию "партией сумасшедших"

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Кандидат в члены национального учредительного собрания Венесуэлы, супруга президента Мадуро Силия Флорес назвала оппозицию "партией сумасшедших".

"Оппозиция нужна в любом обществе, но здесь у нас нет оппозиции, то, что мы имеем, — это одна партия сумасшедших, которые пытаются лишь нанести вред стране", – приводит портал Noticias24 заявление Флорес.

По ее словам, оппозиция не останавливается ни перед сожжением людей, не перед ущербом, который она причиняет Венесуэле. "Оппозиция столкнулась не только с правительством, которое не сдается, но также с народом и рабочими, которые верят в страну", – сказала Флорес.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.