Пентагон заявил, что не знает о решении Трампа по трансгендерам в армии

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Министерство обороны США не знает о готовящемся решении президента Дональда Трампа о полном отказе армии США от трансгендеров и посоветовало обращаться за комментариями в Белый дом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя ведомства.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), не смогут служить в американской армии. Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.

"Звоните в Белый дом", — сказал представитель оборонного ведомства США Джефф Дэвис. Отмечается, что руководство Пентагона было застигнуто врасплох заявлением президента.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.