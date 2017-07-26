Каракас не исключает провокаций США в Венесуэле для военного вторжения

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Венесуэлы не исключают, что спецслужбы США могут организовать провокации в латиноамериканской республике 30 июля, когда будут проводиться выборы в национальное учредительное собрание, с целью получения предлога для военного вторжения, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Надо больше опасаться угроз, которые касаются насильственного выхода (из ситуации – ред.), то есть насильственных мер с целью спровоцировать хаос в стране, убийств людей для того, чтобы в этом обвинить правительство, как они это делали во многих странах. Мы об этом знаем – на Украине, в Ливии, в Сирии. В Сирии это было при помощи химических атак. Ирак. Мы можем долго перечислять такие примеры", — сказал Тортоса.

Отвечая на вопрос о том, не исключает ли посол возможных провокаций со стороны спецслужб США, которые предполагали бы убийства людей и последующее обвинение в этом властей Венесуэлы, Тортоса заявил: "Это ни в коем случае не исключено. Они бы хотели, чтобы так произошло, чтобы произошли такие действия — чтобы подготовить пир для СМИ и тем самым обеспечить предлог для вооруженного вторжения".

Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы намечены на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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