Посол Венесуэлы: не исключаем провокаций США после выборов в парламент

В Венесуэле 30 июля пройдут выборы в Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой реформы конституции страны. В преддверии этого знакового события посол латиноамериканской республики в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал РИА Новости, с какими трудностями сталкиваются власти на пути восстановления национального единства, какой будет реакция Каракаса на ультиматум президента США Дональда Трампа, а также каким будет объем торгового сотрудничества Венесуэлы и России в ближайшие годы.

— Продолжая разговор о сотрудничестве России и Венесуэлы экономическом, насколько я знаю, у вас в стране возводились заводы по производству автоматов Калашникова. Там была определенная пауза в 2014 году, теперь остается недостроенными, насколько я знаю, два завода. Вы не могли бы рассказать, может быть, в этом году будет достроен какой-то из них? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В МИД прокомментировали публикации в СМИ о российском оружии в Венесуэле

— Военно-техническое сотрудничество — это одно из главных направлений, хорошо развитых в наших двухсторонних отношениях. У нас проекты и по авиационным технологиям, и по другой технике. В ходе проведения закупок были достигнуты соглашения о том, чтобы можно было поддерживать их рабочее состояние и оказывать техническое обслуживание всей этой военной техники. Остается вопрос о Калашниковых, так как потом к этому техническому обслуживанию было добавлено также производство. Проект действительно еще не закончен, технические группы работают над этим, недавно проходила встреча здесь, в России. В декабре в Каракасе состоялось заседание совместной комиссии, там обсуждалась эта тема и были установлены конкретные сроки окончания проекта. Даты не были записаны окончательные, но тема возобновлена, это подтверждено на заседании комиссии. В сентябре-октябре предусмотрено новое заседание межправительственной комиссии и, наверное, там будет уточнено, что было сделано за это время и что осталось сделать.

— Ожидаются на этой неделе выборы в Национальное учредительное собрание. В преддверии этих выборов планируются акции оппозиции, и США призвали своих граждан в Венесуэле даже сделать запасы еды и воды, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Как власти страны контролируют ситуацию и безопасна ли ситуация для иностранцев?

— 30 июля действительно состоится событие большой значимости для политической жизни страны, которое было создано по инициативе президента Николаса Мадуро на основании соответствующих статей конституции. Для нас важно, чтобы это было известно, крупные западные СМИ поставили себе задачу дезинформировать людей, сообщить, что это не основано на конституции. Поэтому мы каждый раз, когда возможно, напоминаем, что эта возможность предусмотрена и прописана. Этому предшествовал долгий период переговоров с различными секторами нашего общества, с экономическим блоком, профсоюзными, промышленными, политическими кругами, в том числе нашими противниками. Есть два из них, которые не захотели даже выслушать, о чем идет речь, — это часть промышленного сектора, который всегда был против революции, и та часть политического сектора, где находятся основные оппозиционные силы. Были созданы все условия для участия всех, кто хотел. И самое странное во всем этом, что относительно недавно те же самые лидеры оппозиции продвигали именно конституционный процесс.

Сейчас же оказывается, что все инструменты, которые предусмотрены в нашем законодательстве, в нашей конституции, их не интересуют, они жестко следуют тому сценарию, который прописан для них правительством Соединенных Штатов. Им важно создать хаос, опорочить наше правительство и президента, представить их как правительство, которое не способно управлять страной, правительство, подавляющее общество.

О чем они говорить не хотят — так это о тех инструментах, которые действительно предусмотрены в рамках законодательства. Даже в рамках тех выборов, которые они представляли как референдум, они не смогли добиться необходимого большинства. Они не сделали этого, когда должны были сделать, попытались сделать это позже, сбором подписей. И среди этих подписей оказались десятки тысяч фальшивых: людей, которые давно умерли, осужденных; привлекли людей, которые не могли участвовать в сборе подписей. Президентская оппозиция использует двойные стандарты, заняв фальшивую позицию. В своих заявлениях они говорят, что они демократы и пользуются демократическими методами, чтобы сотрудничать с правительством, но, с другой стороны, им не чуждо насилие. Окончательной целью своей кампании они назвали свержение президента Мадуро, и по нарастающей они развязывают насилие. Как демонстранты, они прибегали к силовым действиям, сейчас это бутылки с зажигательной смесью, использование всевозможного самопального оружия, которое тем не менее убивает, они живьем сжигали людей. Есть сведения, фотографии, более 20 наших соотечественников, которые противодействовали этой демонстрации, были сожжены заживо. Вы сами представляете, что это не очень сопоставимо с тем временем, в котором мы живем. В этой ситуации, через пять дней у нас состоится конституционная ассамблея. Они попытались создать климат террора и страха с целью запугать население, запугать чавистов, чтобы они не участвовали в процессе.

Начиная с 16 июля, когда была проведена репетиция выборов, у нас народ, поддерживая власти, вышел на улицы, чтобы показать, что он поддерживает конституционную ассамблею и именно такой путь решения наших проблем. План "Республика" был активирован президентом Мадуро. Десять тысяч военных будут охранять этот процесс, уже начиная с этой недели они займут позиции на избирательных участках.

В почти шести процентах муниципалитетов происходят непостоянные, но регулярные проявления насилия, но это не означает, что в стране происходит постоянный разгул насилия. Нужно перейти к другой стратегии, чтобы эти действия пресекать заранее. Единственный террор, который есть в стране, это террор со стороны правых сил Венесуэлы, которые пытаются всеми методами противостоять и бойкотировать процесс голосования. Они знают, что этот процесс легальный. Если бы это было не так, они бы не придавали этому такого большого значения.

В последние дни мы также видели, как президент США Трамп выдвинул конкретные и прямые угрозы против нашей страны, в частности по поводу нефти, в случае, если процесс выборов национальной конституциональной ассамблеи состоится. Это то, что всегда их характеризовало абсолютно бесстыдно, прямо и открыто. Мы в прошлом уже видели, как ЦРУ осуществляло свои планы секретно, а сейчас абсолютно открыто директор ЦРУ вчера, кажется, сказал, что они сотрудничают напрямую с правительствами Мексики и Колумбии с целью свергнуть президента Мадуро. Там очень много слов, которые все это украшают, но цель и суть его выступления в этом.

Мы практически уверены, что мероприятие 30 числа пройдет в рамках порядка и мира и в ночь на воскресенье мы услышим результаты. Мы уверены, что будет очень высокий процент участия.

Мы будем двигаться вперед и последовательно в политике. Президент Мадуро в ночной программе сказал о диалоге, который поддерживается с венесуэльской оппозицией. Но это касается только людей, которые представляют неэкстремистскую часть правых сил и не могут сказать о своем участии, так как они сразу подвергнутся не только бойкоту, но, возможно, и нападениям со стороны других правых.

На этих переговорах обсуждалась возможность того, чтобы оппозиция в настоящий момент присоединилась к конституционному процессу. Они попросили президента Мадуро временно приостановить процесс, чтобы оппозиция могла в него включиться. Президент сказал "да", но с одним условием — чтобы они сами заявили, что это делается в связи с их волей и их желанием участвовать в конституционным процессе. Это между трудным и невозможным для них.

— Я правильно понимаю, что Венесуэла отвергает ультиматум Трампа?

— С самого первого момента, как это вышло в эфир, это подверглось критике и было отвергнуто как президентом, так и министром иностранных дел. Было указано, что такие угрозы недопустимы

— А как проходят переговоры с Россией по реструктуризации долга Венесуэлы в 1 миллиард долларов, они близятся к завершению? © AP Photo / Alex Brandon "Враг на юге": США готовят санкции против еще одной страны

— В этом году здесь была министр иностранных дел, министр туризма приезжал на международную ярмарку туризма, министр нефти уже четыре или пять раз был. Министр торговли, заместители министров тоже здесь были, вице-президенты. Министр финансов работал вместе со своим коллегой, министром финансов России. И они очень конкретно рассматривали все темы, которые есть между двумя сторонами в финансовой сфере. Технические группы уже дважды встречались здесь в России. Есть хронограмма, которой следуют стороны в данный момент. И когда будет завершена эта работа, то об этом проинформирует российская сторона либо мы.

— Это вопрос какого времени — месяцев, недель?

— Недель.

— То есть можно сказать, что это будет к межправкомиссии, которая будет в сентябре?

— Да, правильно.

— Можно сказать, что в сентябре может быть завершен процесс реструктуризации долга?

— Я не говорю, что будет произведена реструктуризация. Я говорю, что будет достигнуто соглашение, чтобы финансовая тема могла продолжать развиваться. То есть окончательный продукт огласят финансовые власти, что это будет — реструктуризация или какая-то другая форма соглашения?

— То есть ясность, документально оформленная ясность по этому вопросу появится к сентябрю?

— Есть конкретная хронограмма работы, которая предусматривает закончить конкретно к сентябрю. В ней предусмотрены визиты технических команд, которые над этим работают, видеоконференции, обмен информации между двумя сторонами.

— На каком уровне будут подписываться договоренности в сентябре?

— На уровне министров экономики и финансов.

— Еще какие-то визиты венесуэльских представителей в Москву или же, наоборот, российских в Каракас в ближайшее время ожидаются? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Путин и Мадуро обсудили по телефону совместные проекты в ТЭК

— Мы сейчас работаем в относительно новой для наших стран сфере, хотя мы начинали это делать в самом начале нашего сотрудничества, но потом это как-то отложили. Сейчас вот опять возобновляем — это добыча полезных ископаемых. Есть совместный проект в нефтяной полосе Ориноко, где сосредоточены крупнейшие запасы нефти планеты. Если мы посмотрим на карту, есть полоса, которую Чавес называл Arco Minero ("Арка минералов"). В районе этой дуги сосредоточены стратегические запасы металлов, например золота. После соответствующей сертификации мы могли бы утверждать, что у Венесуэлы второй по объему запас золота в мире. Там есть и бриллианты, алмазы. Эти работы только начинаются. Мы знаем о богатом опыте России в освоении именно алмазных месторождений. И в золотодобыче у России богатый опыт. Уголь, колумбит-танталит. Уже проведены встречи с министерством ресурсов и экологии, чтобы группа специалистов-геологов посетила Венесуэлу и включилась в эту работу. В то же время есть предприятия, которые сейчас работают с нашим министерством добычи и экологии.

Это конкретные шаги, которые будут в ближайшие недели как-то конкретизироваться. Об этом будет сообщаться.

— Речь идет об "Алросе", наверное?

— Нет. Это "ВостокУголь". Кроме того, в сфере телекоммуникаций с рабочим визитом здесь был наш вице-министр. Он встретился со своим российским коллегой. Они рассмотрели, в частности, ту технологическую платформу, с которой работает Венесуэла, и те проекты, которые есть в России, чтобы их можно было развивать на латиноамериканском континенте. Есть точки совпадения. На их основе разрабатываются какие-то совместные планы и проекты. В частности, речь идет о прокладке кабеля между двумя странами — это оптический канал.

Обсуждали во время этого визита тему информационной безопасности, борьбу и формы защиты от кибертерроризма. Мы знаем, насколько сильна в этом Российская Федерация. И мы хотим развивать какие-то совместные темы и в этой области тоже.

Недавно было подписано с двумя российскими компаниями соглашение о поставках российского зерна на 600 тысяч тонн. Мы хотим, чтобы у нас был надежный поставщик такого важного для нас сырья. 9-10 августа произойдет первая отгрузка зерна в Венесуэлу. Это очень важно, потому что это вопросы, которые нас сближают. У нас есть конкретные инструкции от президента Мадуро развивать и ускорять наши отношения.

Из Венесуэлы сюда мы хотим доставлять тропические фрукты. Мы работаем с министерством сельского хозяйства России, особенно в области санитарных норм. Авокадо у нас большие и вкусные. Мы хотели бы иметь возможность поставлять их в Россию.

Достаточно интенсивная повестка дня с нашими российскими союзниками.

— Если говорить о геолого-разведочных работах, про которые вы говорили, это будут создаться совместные предприятия с российскими компаниями? И каков объем контрактов?

— Прежде всего речь идет о том, чтобы помочь понять, насколько велики эти резервы. Нужно произвести оценки, а уже потом, когда мы будем владеть всей картиной, тогда, естественно, речь пойдет о том, чтобы привлекать российские компании. Они уже сейчас включаются в работу.

— То есть российские компании уже сейчас занимаются в том числе разведкой и оценкой объемов запасов?

— Разведку и оценку будет производить команда министерства природных ресурсов России. Когда речь пойдет об эксплуатации месторождений, тогда (привлекут — ред.) уже те предприятия, которые по сути включаются в работу.

— То есть наше Минприроды совместно с министерством Венесуэлы будут производить разведку?

— Верно. Я еще вспомнил один минерал — никель. Речь будет не только о добыче никеля. Мы хотим развивать всю технологическую цепочку для производства всех процессов в Венесуэле с "Норильским никелем".

Мы в посольстве сейчас также работаем над тем, чтобы посмотреть, насколько мы можем привлечь какие-то российские предприятия к деревообрабатывающему сектору. Специалисты утверждают, что в Венесуэле крупнейшие запасы карибской сосны — примерно 500 тысяч гектаров, где выращивается это дерево. Речь идет о том, чтобы вести как добычу дерева, так и производство бумажной пульпы.

— А когда будет начата совместная работа двух министерств по геологоразведке?

— Две недели назад через замминистра было отправлено в Венесуэлу извещение о встрече, которая здесь состоялась, и о предложении, которое выдвинуто министерством природных ресурсов. Сейчас мы ждем ответное предложение со стороны министерства Венесуэлы, которое даст зеленый свет всему проекты.

— Возвращаясь к теме выборов в национальное учредительное собрание, какие сценарии предусматривает правительство Венесуэлы на день после выборов? Оппозиция говорит, что снова двинется на президентский дворец. США угрожают нефтяным эмбарго. Какие меры принимает правительство Венесуэлы, чтобы ответить на эти два вызова?

© REUTERS / Marco Bello Сторонники оппозиции во время митинга против выборов в Национальное учредительное собрание в Каракасе © REUTERS / Marco Bello Сторонники оппозиции во время митинга против выборов в Национальное учредительное собрание в Каракасе

— О протестах они всегда говорят, что это в последний раз и в это раз-то они свергнут президента. Практика показала, что это все далеко от действительности. То же произойдет и с тем, что они пытаются организовать в течение этой недели. Они хотят организовать забастовку в среду и четверг. В предыдущих случаях они этого не добились. Их форма забастовки заключается в том, чтобы остановить малые предприятия. То есть вооруженные преступники заставляют закрыть все эти маленькие заведения. Как-то это называть забастовкой не совсем правильно.

В предыдущих таких оппозиционных забастовках практически все крупные предприятия работали. Нет консенсуса, нет какой-либо общей идеи у предпринимательских кругов Венесуэлы, чтобы идти по этому пути. Это не какое-то выступление, чтобы пытаться кого-то успокоить. В те дни, когда провозглашались такие всеобщие национальные стачки, мы были на предприятиях и люди там нормально работали. Это в среду и четверг. А в пятницу они предусматривают свой "марш всех в Каракас". Каждый раз, когда происходило подобное, мы призывали свой народ — не для того, чтобы нападать или убивать, или поджигать, а чтобы показать нашу поддержку правительству и президенту Мадуро. Также будет и в этом случае.

Что произойдет после 30-го — нам уже объявили угрозы. Наша главная нефтяная компания PDVSA имеет свои запасные планы. Если речь зайдет о бойкоте, то есть о закрытии североамериканского рынка для венесуэльской нефти (речь идет примерно о 700 тысячах баррелей в сутки), мы уже предусмотрели, куда они будут перенаправлены. Но эксперты США говорят также, что это будет невыгодно, прежде всего для экономики США.

© AP Photo / Fernando Llano Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле © AP Photo / Fernando Llano Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле

Нефть — это такой продукт, который делится на категории, на типы. И нефтеперерабатывающие заводы подобраны под определенные типы нефти. Наша нефть — это тяжелая нефть. И под нее налажена эта нефтепереработка.

Мы не сомневаемся, что если они захотят это сделать, они найдут выход, но с этим возникнут проблемы. Посмотрим. Мы готовы. И возможно, поскольку это задевает их экономику, может быть, этот бойкот пойдет не по нефтяному пути — это могут быть другие меры.

По сути, мы сейчас уже испытываем финансовую блокаду со стороны министерства финансов США. Они эксперты в создании сложных ситуаций для других стран. Вы в России это тоже испытываете на себе — как они совершенствуются в этом. У них ничего не получилось с первыми санкциями, которые они установили против РФ. По сути, они сделали одолжение российской экономике, ускорили поиск импортозамещения. Контрмеры, которые установила РФ, причинили многомиллионные потери тем странам, которые следовали политике санкций.

Кстати, о последних санкциях, которые сейчас обсуждаются, — Евросоюз уже сказал, что если это будет вредить его интересам, то они это не поддержат.

Наверное, надо больше опасаться угроз, которые касаются насильственных мер с целью спровоцировать хаос в стране, убийств людей для того, чтобы в этом обвинить правительство, как они это делали во многих странах. Мы об этом знаем — на Украине, в Ливии, в Сирии. В Сирии это было при помощи химических атак. Ирак. Мы можем долго перечислять такие примеры.

— То есть вы не исключаете возможных провокаций со стороны спецслужб США, которые предполагали бы убийства людей и последующее обвинение в этом властей Венесуэлы?

— Это ни в коем случае не исключено. Они бы хотели, чтобы так произошло, чтобы произошли такие действия, чтобы подготовить пир для СМИ и тем самым обеспечить предлог для вооруженного вторжения.

— В феврале прошел визит главы МИД Венесуэлы в Россию. Прорабатываются ли даты ответного визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова?

— Пока мы не говорим о конкретной дате. Эта тема в работе. Оба президента тоже в контакте. На этой неделе был разговор между Путиным и Мадуро. Тема приезда Лаврова существует, но даты пока не обозначены.

— Как вы прокомментируете заявление автора песни Despacito, который выступил против использования этой композиции президентом Николасом Мадуро в политических целях?

— Это не Мадуро занимается перекладыванием текстов песен, хотя действительно так это и было подано владельцами песни. Это люди со своей изобретательностью делают такие адаптации текстов под ту или другую песню и дают им новый смысл.

А что нам тогда делать, когда они оскорбляют президента, оскорбляют наш народ, заполняют враньем каждый день? Тысячи статей появляются в электронных СМИ с откровенным враньем про нашу страну. Тут певец возмутился, что у него слова заменили, а что же нам тогда делать? Надо требовать, чтобы хоть как-то отражалась правда о том, что происходит в Венесуэле. Это тот ответ, который можем дать тем людям, которые пытаются создать шум из любой глупости.