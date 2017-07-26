Косачев: Россия не пытается вмешиваться в законодательный процесс в США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Акт Магнитского не устраивает Россию, но планов вмешиваться в законодательный процесс в США нет, заявил в среду председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявления западных СМИ об общении Генпрокуратуры РФ с одним из членов палаты представителей США.
"Я могу подтвердить, что в рамках наших контактов с американскими конгрессменами — они на тот момент носили регулярный характер — в рамках приезда одного из американских конгрессменов Даны Рорабахера… к нам обратилась Генпрокуратура с просьбой организовать отдельную встречу для этого конгрессмена с представителями генпрокуратуры. Мы эту просьбу генпрокуратуры передали американскому конгрессмену. Насколько я знаю, встреча состоялась", — заявил Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам весенней сессии.
По его словам, российские парламентарии в ней не участвовали.
"Это была отдельная встреча, я не знаю о ее содержании, я могу только предполагать, что в данном случае речь шла об обсуждении деятельности господина Браудера (финансист Уильям Браудер, инициатор принятого в США Акта Магнитского) и о том, каким образом он зарабатывал деньги в Российской Федерации и каким образом он использовал их в политических целях", — сказал глава комитета СФ.
"Насколько это было связано напрямую с Актом Магнитского, я сказать не могу, все-таки речь идет об американском законе. Он нас совершенно точно не устраивает. Но пытаться в очередной раз России привязать обвинения в том, что мы пытаемся вмешаться в законодательный процесс, который организуется американским конгрессом, было бы совершенно неверно, не об этом речь шла на этой встрече, мы совершенно точно такой работой не занимаемся", — подчеркнул Косачев.