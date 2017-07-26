Косачев: Россия не пытается вмешиваться в законодательный процесс в США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Акт Магнитского не устраивает Россию, но планов вмешиваться в законодательный процесс в США нет, заявил в среду председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявления западных СМИ об общении Генпрокуратуры РФ с одним из членов палаты представителей США.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что предложения об отмене закона Магнитского поступали по линии Генпрокуратуры РФ члену палаты представителей Дане Рорабахеру во время его официального визита в Москву в апреле 2016 года.

"Я могу подтвердить, что в рамках наших контактов с американскими конгрессменами — они на тот момент носили регулярный характер — в рамках приезда одного из американских конгрессменов Даны Рорабахера… к нам обратилась Генпрокуратура с просьбой организовать отдельную встречу для этого конгрессмена с представителями генпрокуратуры. Мы эту просьбу генпрокуратуры передали американскому конгрессмену. Насколько я знаю, встреча состоялась", — заявил Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам весенней сессии.

По его словам, российские парламентарии в ней не участвовали.

"Это была отдельная встреча, я не знаю о ее содержании, я могу только предполагать, что в данном случае речь шла об обсуждении деятельности господина Браудера (финансист Уильям Браудер, инициатор принятого в США Акта Магнитского) и о том, каким образом он зарабатывал деньги в Российской Федерации и каким образом он использовал их в политических целях", — сказал глава комитета СФ.

"Насколько это было связано напрямую с Актом Магнитского, я сказать не могу, все-таки речь идет об американском законе. Он нас совершенно точно не устраивает. Но пытаться в очередной раз России привязать обвинения в том, что мы пытаемся вмешаться в законодательный процесс, который организуется американским конгрессом, было бы совершенно неверно, не об этом речь шла на этой встрече, мы совершенно точно такой работой не занимаемся", — подчеркнул Косачев.

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