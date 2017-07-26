Палестина назвала решение Израиля по Храмовой горе тактическим отступлением

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Палестина считает решение Израиля пойти на ряд уступок в ситуации на Храмовой горе тактическим и временным, заявил в среду посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Израильтяне сейчас немного отступают от своих требований, но это временное отступление, тактическое, а опасность захвата этой мечети сохраняется", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Израильские власти ранее убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины.

Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.