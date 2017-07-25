Израиль убрал металлоискатели и камеры с главного входа на Храмовую гору

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

ИЕРУСАЛИМ, 25 июл — РИА Новости. Израильские власти во вторник убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины, передает корреспондент РИА Новости.

Пока неясно, удовлетворят ли уступки верующих, которые в своем большинстве бойкотировали новые меры безопасности, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.

За минувшую ночь со входа, примыкающего к Львиным воротам в восточной части Старого города, исчезли пять стоявших там рамок металлоискателей, а со стальной рампы сняты видеокамеры. Рампа остается на месте вместе с шестью рядами металлических барьеров для перераспределения потока верующих. Сама площадь оцеплена полицией, и верующих там пока не видно.

© Фото : Артур Габдрахманов Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели © Фото : Артур Габдрахманов Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели

Электронные системы демонтированы по решению военно-политического кабинета. Форум ключевых израильских министров ночью объявил об отказе от металлоискателей в пользу некоей системы интеллектуального контроля. В тексте решения говорится, что она будет внедрена в будущем.

Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Палестино-израильский конфликт

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Показателем исчерпанности конфликта, вероятно, можно будет считать массовое возвращение мусульман к молитвам в мечетях Храмовой горы.