Выдворенная из Украины журналистка находится в России уже две недели

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская журналистка ВГТРК Мария Князева, о выдворении которой в среду объявила СБ Украины, вернулась в Россию почти две недели назад, сообщил РИА Новости главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, добавив, что ему уже наскучило повторять о "свободе" слова и препятствовании работе российских СМИ на Украине.
"Вернулась уже давно, недели две как", — сказал в среду Бекасов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Комментируя заявление СБ Украины о якобы деструктивной деятельности Князевой на территории Украины, Бекасов заметил, что ему "наскучило повторять одни и те же слова про свободу слова и препятствование работе российских СМИ".
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.