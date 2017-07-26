Выдворенная из Украины журналистка находится в России уже две недели

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская журналистка ВГТРК Мария Князева, о выдворении которой в среду объявила СБ Украины, вернулась в Россию почти две недели назад, сообщил РИА Новости главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, добавив, что ему уже наскучило повторять о "свободе" слова и препятствовании работе российских СМИ на Украине.

В среду СБ Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой (Саушкина), которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", она якобы вела деструктивную деятельность. Журналистке запрещен въезд на Украину на три года. В СБ Украины утверждают, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур страны и использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

"Вернулась уже давно, недели две как", — сказал в среду Бекасов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Комментируя заявление СБ Украины о якобы деструктивной деятельности Князевой на территории Украины, Бекасов заметил, что ему "наскучило повторять одни и те же слова про свободу слова и препятствование работе российских СМИ".

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.