Мэр французского города съел крысу из-за поражения футбольного клуба

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мэр французского города Мон-де-Марсан съел крысу, выполнив старое обещание. Об этом сообщает SudOuest.fr.

Весной 2017 года французский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) победил "Барселону" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0. На радостях чиновник пообещал съесть крысу, если французы проиграют.

Однако в ответной встрече "Барселона" победила со счетом 6:1 и обошла ПСЖ по итогам двух встреч (6:5). Мэру пришлось вспомнить об обещании и съесть грызуна: как полагается, с гарниром и овощами.