Министр образования Казахстана: переходить на латиницу нужно осторожно

АСТАНА, 26 июл – РИА Новости. Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев считает, что переходить с кириллицы на латиницу нужно осторожно, а новый алфавит должен устраивать всех и быть принят после широкого обсуждения.

"Что касается перехода на латиницу, то это важный проект. Здесь главное быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать, это принять какой-то приемлемый для всех алфавит", — сказал Сагадиев в ходе брифинга в правительстве.

Он отметил, что следует подготовить несколько вариантов алфавита, "их обсудить и принять какой-то алфавит". "Уже дальше выстроить какой-то план работы по переходу на латиницу. Специальная комиссия по этому поводу создана, она работает", — сказал министр.

В середине апреля Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. В своей статье в государственной газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан") президент напомнил, что в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о планах перейти на латиницу к 2025 году. Назарбаев определил, что к концу 2017 года необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев позже заявил, что решение Назарбаева о переводе казахского языка на латиницу не имеет под собой политических мотивов.