Посол Финляндии в России о членстве в НАТО: исключать ничего нельзя

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала заявил, что Хельсинки пока не рассматривает вопрос о членстве в НАТО, но исключать ничего нельзя.

"Что касается вопроса о членстве в НАТО, то мы его не рассматриваем, но не исключаем. Любое государство заинтересовано в том, чтобы у него были разные варианты действий, поэтому мы всегда говорим, что исключать ничего нельзя, но на повестке дня этот вопрос не стоит", — заявил он в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом, указал дипломат, в Финляндии думают о собственной безопасности и понимают, что на партнеров НАТО статья Вашингтонского договора о гарантиях коллективной защиты не распространяется.

"При этом мы внимательно следим за ситуацией и климатом безопасности в нашем регионе. Все это влияет на дискуссию в стране. Но в то же время мы понимаем, что решение о вступлении в НАТО было бы стратегическим и имело бы серьезные последствия в самых разных областях", — отметил посол.

По его словам, "перед решением такого масштаба нужно очень тщательно и глубоко исследовать запросы общества, внимательно изучить все плюсы и минусы".

"В общем, что я хочу сказать: вряд ли в этом плане стоит ожидать каких-то сюрпризов в обозримом будущем. Финляндии вообще не свойственна непредсказуемая внешняя политика или политика безопасности", — добавил он.