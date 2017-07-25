Потянулись на выход: команда Трампа может лишиться ключевых игроков

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может уйти со своего поста. Причина — разногласия с президентом Дональдом Трампом и разочарование — как в нем, так и в самой работе во главе внешнеполитического ведомства. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к руководителю Госдепа, как обычно, безымянные.

Несмотря на анонимность информации, новость эта тут же была подхвачена мировыми СМИ — уход Тиллерсона представляется вполне вероятным и даже логичным. Как и то, что президентскую команду может покинуть еще один заметный персонаж — министр юстиции и генеральный прокурор Джеф Сешнс. Всего несколько дней назад с Белым домом распрощался пресс-секретарь президента Шон Спайсер. Еще в феврале, не проработав и четырех недель, первым покинул администрацию советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Похоже, кадровые катаклизмы стали непременным атрибутом деятельности 45-го президента США. С вероятным уходом Тиллерсона и, возможно, Сешнса конфигурация команда Дональда Трампа претерпит существенные изменения.

© AP Photo / Alex Brandon Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выходит из здания Эйзенхауэр-билдинг возле Белого дома. 21 июля 2017 © AP Photo / Alex Brandon Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выходит из здания Эйзенхауэр-билдинг возле Белого дома. 21 июля 2017

"Непрофессиональная реакция"

Разногласия Рекса Тиллерсона с Белым домом касаются, к примеру, таких вопросов, как изменение политики США по отношению к Ирану и подхода к кадровым делам внутри самого Госдепартамента. Отказ от политики "стратегического терпения" предыдущей администрации, заключившей "ядерную сделку" с исламской республикой, и возвращение к методике жесткого давления на Иран Тиллерсон изначально не разделял. А привычный для Трампа волевой метод руководства, проявляющийся, в частности, при назначении послов, не может не вызывать у госсекретаря с его большим опытом топ-менеджера раздражения и разочарования.

Но последней каплей, судя по всему, стали публичные оценки, которые Трамп дал генпрокурору Джефу Сешнсу: в интервью газете The New York Times президент заявил, что жалеет о назначении Сешнса. Тиллерсон якобы назвал эти слова "непрофессиональными". При этом речь вовсе не идет о защите единомышленника — Сешнс и Тиллерсон известны как приверженцы разных политических стилей, а, скорее, о корпоративной солидарности: госсекретарь в принципе не приемлет подобного отношения президента к верному члену своей команды.

Сам Рекс Тиллерсон неоднократно демонстрировал преданность главе Белого дома. При обсуждении в конгрессе он стойко отразил все попытки уличить Трампа в связях с российским руководством и поймать на "конфликте интересов", хотя оснований для подобных подозрений было, казалось, достаточно.

Его деловая карьера с самого начала была связана с нефтяной корпорацией ExxonMobil, где он начинал с работы на промыслах, а в конце 1990-х — начале 2000-х представлял интересы корпорации в республиках бывшего СССР, и именно тогда, по его словам, познакомился с Владимиром Путиным. Два года спустя после подписания в 2011 году соглашения между ExxonMobil и российской компанией "Роснефть" о совместной разработке месторождений на арктическом шельфе и в Сибири он был приглашен в Кремль для вручения ему Ордена Дружбы.

Тиллерсон неоднократно критиковал политику предыдущей администрации Барака Обамы в отношении России, с которой, считал он, необходимо не враждовать, а дружить и выстраивать партнерские отношения. Высказывался и против антироссийских санкций, за что в свое время прослыл еще более "пророссийским", чем сам Дональд Трамп.

К моменту выдвижения на пост госсекретаря Тиллерсон возглавлял совет директоров и был главным управляющим ExxonMobil, но с 1 января 2017 года уволился со всех постов в компании и отошел от управления своими активами в ней.

Придя в Государственный департамент, Тиллерсон приступил к глубинной реформе этого ведомства, чем вызвал очень серьезное недовольство многих сотрудников. Больше всего их встревожили намеченные сокращение ассигнований на внешнеполитическую деятельность на 28% и масштабные увольнения — предполагается освободить около 2,3 тысячи человек.

Госсекретарь намерен начать реорганизацию Госдепа уже в этом году и, как сообщает CNN, по этой причине не планирует покидать свой пост до конца года. Но в дальнейшем не исключает свою отставку.

Честность или предательство?

Впервые о возможной отставке Джефа Сешнса с поста министра юстиции и генерального прокурора заговорили в начале июня. Тогда сразу несколько ведущих американских СМИ сообщили о том, что Сешнс допускает свой уход из-за разногласий с президентом. Сообщалось даже, что у них состоялся напряженный разговор, в ходе которого Сешнс якобы заявил о готовности покинуть свой пост, но Трамп его отставку не принял.

Джефф Сешнс, возможно, — самый преданный Трампу член его команды. Бывший федеральный прокурор, затем генеральный прокурор штата Алабама, он считался одним из самых консервативных американских сенаторов. "Умнее не бывает", — отозвался о нем однажды Трамп. В ходе предвыборной кампании консультировал кандидата в президенты по вопросам миграционной политики и национальной безопасности. Американские издания прочили его на пост министра обороны.

Сешнс стал генеральным прокурором США 9 февраля, сменив на этом посту Салли Йетс. Уже после его утверждения The Washington Post сообщила, что Сешнс ввел конгрессменов в заблуждение. При заполнении анкеты для вступления в должность он не указал, что имел пару встреч с российскими дипломатами. Демократы в конгрессе потребовали немедленного отстранения его от проводимого ФБР и спецкомитетами по разведке обеих парламентских палат расследования "российского влияния" на президентские выборы и "российских связей" Трампа.

В конце концов Сешнс самоустранился добровольно, передав контроль своему заместителю Роду Розенстайну. А тот вскоре вопреки желанию Трампа назначил для руководства расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, что вызвало крайнее недовольство президента.

В этой связи Трамп неоднократно обвинял Сешнса едва ли не в предательстве — с назначением спецпрокурора Белый дом окончательно утратил возможность контролировать ход расследования. То же самое он заявил в интервью The New York Times, добавив, что если бы раньше знал, что Сешнс так поступит, то не назначил бы его генпрокурором.

Сам Сешнс на минувшей неделе заявил той же газете, что любит свою работу и намерен по-прежнему выполнять свои обязанности так, как он находит это нужным.

На место Сешнса пресса прочит экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. В то же время сам Джулиани, как известно, еще в начале года отказывался занимать какие-либо государственные посты в новой администрации.

Стилевые разногласия

Причиной добровольной отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера стал его протест против назначения нового директора администрации по коммуникациям — им вместо уволившегося Майкла Дубке стал Энтони Скарамуччи. Спайсер назвал это "огромной ошибкой".

Таким образом, и отставка Спайсера, и гипотетические отставки Тиллерсона и Сешнса не имеют под собой каких-либо принципиальных политических оснований, а касаются, скорее стилевых разногласий. Людей в команде Трампа не устраивает прежде всего манера его руководства своей администрацией.

Исключение составляет разве что увольнение Майкла Флинна. Отставной генерал добровольно покинул Белый дом, взяв на себя ответственность за то, что не в полной мере проинформировал президента и вице-президента о своих контактах с российскими дипломатами, чем поставил свое начальство под удар.

© AP Photo / Carolyn Kaster Майкл Флинн © AP Photo / Carolyn Kaster Майкл Флинн

Жесткий и в то же время провокационный стиль руководства совсем не нов для Трампа. О нем многие эксперты предупреждали, когда он только еще начинал формировать свою команду. Опытный бизнесмен и топ-менеджер, он и ранее предпочитал сталкивать своих подчиненных высокого уровня, при этом оставаясь над схваткой и самостоятельно принимая окончательные решения, исходя из сугубо прагматических соображений. Этим отчасти объясняется и наличие в его команде людей разных, порой диаметральных политических взглядов.

Между тем замена таких знаковых и ключевых фигур в администрации, как Рекс Тиллерсон и Джеф Сешнс, может означать довольно серьезные корректировки в курсе как внешней, так и внутренней американской политики. Вряд ли новым государственным секретарем может стать человек с таким же "пророссийским" бэкграундом, как Тиллерсон. А новый генпрокурор наверняка возьмет в свои руки контроль над расследованием "российских связей" команды Трампа.