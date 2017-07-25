CNN сообщил о возможной отставке Рекса Тиллерсона

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон может досрочно оставить свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, пишет CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии.

Телеканал сообщает, что Тиллерсон имеет серьезные разногласия с Белым домом по вопросам по таким вопросам, как выстраивание диалога с Ираном и кадровая политика внутри ведомства. Кроме того, госсекретарь назвал непрофессиональным последние публичные заявления президента страны в адрес руководителя Минюста Джефа Сешнса, в которых Трамп высказывал сожаление о назначении Сешнса во главе ведомства.

Источники отметили, что ранее в разговорах с близкими друзьями Тиллерсон заявлял, что может покинуть пост до конца года, так как он сильно разочарован работой в качестве главы внешнеполитического ведомства США.

Однако перед уходом, подчеркивают источники, Тиллерсон намерен провести реорганизацию в Госдепе. По его мнению, в ведомстве отсутствует дисциплина, а сотрудники дипломатической структуры уклоняются от принятия решений.

Тиллерсон стал 69-м госсекретарем США, сменив на этом посту Джона Керри.