В Египте задержали шестерых граждан Казахстана, считавшихся пропавшими

АЛМА-АТА, 25 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Шестеро казахстанских студентов языковых курсов в Египте, переставших выходить на связь пять дней назад, задержаны правоохранительными органами этой страны, причины задержания выясняются, сообщил во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Ранее сообщалось, что с 20 июля с родными перестали выходить на связь шестеро казахстанских студентов. МИД Казахстана проводил поиски сограждан, направил соответствующую ноту во внешнеполитическое ведомство Египта с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения граждан республики.

"Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет", — написал Жайнаков на своей странице в Facebook.

По его данным, в данный момент посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания граждан, месте и условиях их содержания.

"В ближайшее время состоится встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу. Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной", — подчеркнул глава пресс-службы МИД.

Он также отметил, что "данный вопрос находится на особом, постоянном контроле руководства министерства иностранных дел Казахстана".