Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign — "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал он в Twitter

Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Так, по словам Трампа, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб "получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

Ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она.

В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.