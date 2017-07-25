Шесть казахстанских студентов пропали в Египте

АСТАНА, 25 июл — РИА Новости. Шестеро молодых казахстанцев в возрасте от 22 до 24 лет пропали в Египте, сообщает Sputnik Казахстан.

Как заявил представитель казахстанского МИДа Ануар Жайнаков, два магистранта казахстанского университета прибыли в Каир 11 июля для обучения на языковых курсах.

"Они проживали в одной квартире с еще четырьмя казахстанскими студентами того же вуза. 20 июля с ними связь была прервана, они перестали выходить на контакт со своими близкими. Все шестеро ребят, 1993-1995 годов рождения, пропали", — отметил Жайнаков.

Казахстанские дипломаты уже приступили к поиску студентов. Посольство республики обратилось во внешнеполитическое ведомство Египта с просьбой оказать содействие в установлении местоположения казахстанцев.

Как отметил Жайнаков, версии о причинах произошедшего появились и отрабатываются, однако пока не подлежат огласке.

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