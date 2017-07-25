Джабаров о возможном уходе Тиллерсона: придется готовиться к холодной войне

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Возможный уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США будет означать проигрыш президента Дональда Трампа, а России придётся готовиться к "холодной войне" с США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Телеканал CNN cо ссылкой на источники ранее сообщал, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря.

"Россия, безусловно, будет работать с любым госсекретарём, это внутренний вопрос США. Но если в случае ухода Тиллерсона на его место будет назначен "ястреб" — что ж, будем готовиться к "холодной войне", — заявил Джабаров.

По его мнению, если отставка Тиллерсона произойдёт, она будет означать проигрыш Трампа в борьбе с Конгрессом.

Сенатор считает, что уход Тиллерсона реален, поскольку он, "судя по всему, устал от непредсказуемых шагов" администрации Трампа.

"Тиллерсон выступал за налаживание контактов, диалога с Россией, последовательно вёл себя. Если он решит все-таки уйти, Трамп потеряет очень важного для себя человека", — считает Джабаров.