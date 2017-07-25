ОАГ вернется к ситуации в Венесуэле перед выборами учредительного собрания

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) вновь вернется к рассмотрению ситуации в Венесуэле в среду на этой неделе перед выборами членов национального учредительного собрания южноамериканской страны, говорится в сообщении организации.

Предыдущие попытки ОАГ принять какое-либо заявление по ситуации в Венесуэле не увенчались успехом. Так, в конце июня генеральная ассамблея ОАГ завершилась без принятия заявлений по данной теме. Сама Венесуэла заявила, что выходит из ОАГ и не намерена признавать любое решение, которое могло бы быть принято организацией относительно ситуации в стране. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибло, по последним данным, 100 человек.

"Постоянный совет ОАГ проведет в обычном порядке заседание в эту среду, 26 июля, в 11.00 (18.00 Мск) в салоне имени Симона Боливара в здание ОАГ в Вашингтоне, чтобы обсудить "Ситуацию в Боливарианской Республике Венесуэла", — говорится в коммюнике ОАГ.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.