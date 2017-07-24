Эрдоган заявил, что Израилю грозит изоляция

АНКАРА, 24 июл — РИА Новости. Новые меры безопасности, предпринятые Израилем у мечетей на Храмовой горе в Иерусалиме, являются ошибочными и ведут страну к изоляции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Действуя с таким пренебрежением к закону, Израиль наносит вред не только себе, но и всему региону. Его шаги (на Храмовой горе) ошибочные, и говоря откровенно, он катится к изоляции", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Турецкий лидер назвал действия Израиля "неприемлемыми" и добавил, что они не могут быть оставлены без ответа.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за 10 дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.