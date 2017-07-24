Эрдоган рассказал о своей роли в разрешении катарского кризиса

АНКАРА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар стал важным шагом к урегулированию катарского кризиса.

Эрдоган воскресенье и понедельник совершил турне по Саудовской Аравии, Катару и Кувейту с целью поиска путей для урегулирования катарского кризиса.

"Я думаю, что наш визит и контакты были важным шагом на пути к восстановлению стабильности и взаимного доверия. Конечно, легче что-то разрушить, чем восстановить то, что было разрушено. В отношениях между государствами это занимает много времени и вызывает много хлопот", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по возвращении из Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.