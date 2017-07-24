Дави на газ: Катар предлагает союз России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Изменение геополитических раскладов в исламском мире диктует сближение между странами, ранее считавшимися соперниками. Посол эмирата Катар в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя заявил в интервью РИА Новости, что его страна рассматривает Кремль в качестве ключевого внешнеторгового партнера. С июня 2017 года Доха пребывает в экономической и дипломатической изоляции от государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и присоединившегося к ним Египта. Эксперты полагают, что Катар может стать союзником для России в газовой сфере и крупным покупателем вооружений — в случае если стороны согласуют свои позиции по Ближнему Востоку.

Обреченные на партнерство

Готовность России оказывать поддержку Катару стала очевидна после визита в Россию главы МИД страны Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани 9 июня. Тогда российские власти предложили начать поставки продовольствия в ближневосточное государство. Спустя месяц предложение по экономическому сотрудничеству подхватила катарская сторона. Посол Фахад Мухаммед аль-Аттыйя заявил, что его страна нуждается в "диверсификации" своей экономики, ради которой создается "особый план". Роль в предстоящих для эмирата переменах отводится и Москве, которая, как считает Аль-Аттыйя, могла бы стать гарантом невозвращения ближневосточной страны к "зависимости" от Саудовской Аравии.

На сегодняшний день ключевые поставки продовольствия Катар получает из соседнего Ирана, дружба с которым привела маленькое государство к конфликту с гигантами арабского мира. Нежелание Дохи портить отношения с Тегераном уже привело к исключению эмирата из суннитской коалиции, ведущей борьбу против шиитских повстанцев в Йемене, и пересмотру взглядов на сирийскую оппозицию. На этой почве между Москвой и Катаром возможно политическое сближение.

Трудное положение, в котором оказался Катар, может стимулировать развитие общих с Россией газовых проектов, которые ранее пробуксовывали по политическим причинам. И Москва, и Доха заинтересованы в поддержании высоких цен на ископаемое топливо, притом что непосредственными конкурентами на международном рынке не являются.

Эмират им и рад

Опрошенные РИА Новости эксперты расходятся во мнениях относительно того, какие плоды принесет потепление между Москвой и Катаром. По мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, речь уже сегодня идет об ощутимых финансовых вливаниях, которые ближневосточное государство делает в российскую экономику. "В недавнем прошлом Катар уже приобрел акции "Роснефти" на крупную сумму. Впереди вложения, которые оцениваются в пять миллиардов долларов. В общей совокупности это делает Катар серьезным инвестором. У этой страны есть проекты по покупке российских вооружений, а кроме того, вероятны подвижки в газовом вопросе", — говорит он.

Как говорит Багдасаров, Катар столкнулся с тем, что США "выкручивают ему руки". "Американцы навязывают покупку своей боевой техники, которая стране не очень-то и необходима. Вдобавок Трамп не оказывает катарцам никакой поддержки против Саудовской Аравии, скорее, наоборот, он стал на ее сторону", — дает оценку политолог.

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал РИА Новости, что между Москвой и Катаром возможно сближение в том, что касается урегулирования сирийского кризиса, но оно будет осторожным. "По Сирии мы можем договориться, поскольку позиция Катара диктуется признанием определенных реалий. Прежде всего того, что оппозиция так и не смогла свергнуть Асада. Под воздействием этого факта отношение к ней меняется — и не только у катарцев. Добавим к этому отношения с Ираном, которые у Катара окрепли, и получим площадку для маневров", — рассуждает политолог.

Макаркин считает, что преувеличивать потенциал российско-катарского сближения все же не следует. "На Ближнем Востоке соотношение сил определяется интересами разных сторон: эти интересы могут пересекаться, а могут и разойтись. И то, что Россия и Катар могут договориться по Сирии, не отменяет противоречий в том, что касается других стран — Ливии и Египта. В обоих случаях у Москвы и Дохи разные фавориты. При этом проблема лежит глубже: Россия делает ставку на поддержку светских сил, часто представленных военными, а Катар обвиняют в том, что он выступает в качестве спонсора исламистов. Для Москвы здесь таится опасность: распространение политического ислама внутри нашей страны, что вероятно в случае его укрепления на Ближнем Востоке, будет иметь серьезные дестабилизирующие последствия. И это источник возможного недоверия, который непросто погасить", — анализирует Макаркин.

© REUTERS / Naseem Zeitoon Портрет эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в Дохе © REUTERS / Naseem Zeitoon Портрет эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в Дохе

США вбивают клин между Россией и Катаром

Как поддержать улучшающиеся отношения с Катаром, не задев исторические связи с Египтом, — проблема, которая выглядит зеркально со стороны эмирата. "Катар исторически тесно связан с США, в этом маленьком государстве располагается крупнейшая американская база", — говорит руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. По его словам, перспектива российско-катарского сближения будет зависеть от заключения контрактов на оборонные поставки, а в этой деликатной теме Дохе придется учитывать мнение Вашингтона. "По этой причине, хоть Россия и выглядит перспективным партнером для ближневосточного государства, загадывать наперед сложно, старые альянсы довлеют", — резюмирует востоковед.