Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Тегеран направил пять самолетов с продовольствием в Катар, с которым ряд стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее власти Ирана заявили о готовности поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом.

"На данный момент пять самолетов со скоропортящимися продуктами, в частности, фруктами и овощами, были направлены в Катар, каждый перевозит около 90 тонн груза, еще один самолет вылетит сегодня", — заявил представитель компании Iran Air Шахрош Ноушабади.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет ранее объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.