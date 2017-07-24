Путин поздравил президента Узбекистана с юбилеем

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с 60-летием, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в Кремле.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации итогов государственного визита президента Узбекистана в Россию", — говорится в сообщении.

Мирзиёев посетил Россию с государственным визитом 4-5 апреля 2017 года.

На сайте Кремля также была опубликована поздравительная телеграмма российского президента, в которой Путин подчеркнул высокий авторитет Мирзиёева среди соотечественников и за рубежом.

"В России высоко ценят Вашу принципиальную линию на развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами. Рассчитываю на продолжение содержательного диалога с Вами и плодотворной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-узбекских связей на благо наших братских народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", — говорится в телеграмме.

Мирзиеев отмечает 60-летие 24 июля. После смерти предыдущего главы республики Ислама Каримова в 2016 году Мирзиёев, занимавший тогда пост премьер-министра, стал исполнять обязанности президента. На последующие выборы в качестве кандидата он был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана. В декабре прошлого года Мирзиёев стал президентом республики, набрав порядка 90% голосов избирателей.