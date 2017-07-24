МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Реакция главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера на возможное введение США новых санкций в отношении России понятна — следование в фарватере американской внешней политики дорого обходится Евросоюзу (ЕС), заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Санкции, которые предполагается вводить дополнительно со стороны Соединенных Штатов, напрямую затрагивают интересы Евросоюза… и могут ударить по европейским компаниям. Поэтому эта (логика) Юнкера совершенно понятна и очевидна: уже давно говорят о том, что следование в фарватере американской внешней политики дорого обходится ЕС", — сказал Новиков агентству.
"Подождем немного, станет понятно", — ответил депутат на вопрос, изменит ли США свою позицию в связи с таким заявлением. Он добавил, что США обычно не склонны прислушиваться к своим западноевропейским партнерам.