МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Реакция главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера на возможное введение США новых санкций в отношении России понятна — следование в фарватере американской внешней политики дорого обходится Евросоюзу (ЕС), заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее в понедельник издание Financial Times сообщило , что Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Подготовленный к заседанию ЕК на среду документ, попавший в распоряжение газеты, излагает несколько вариантов ответа, в частности, необходимость получить от президента США Дональда Трампа заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

"Санкции, которые предполагается вводить дополнительно со стороны Соединенных Штатов, напрямую затрагивают интересы Евросоюза… и могут ударить по европейским компаниям. Поэтому эта (логика) Юнкера совершенно понятна и очевидна: уже давно говорят о том, что следование в фарватере американской внешней политики дорого обходится ЕС", — сказал Новиков агентству.

"Подождем немного, станет понятно", — ответил депутат на вопрос, изменит ли США свою позицию в связи с таким заявлением. Он добавил, что США обычно не склонны прислушиваться к своим западноевропейским партнерам.