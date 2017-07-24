МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, пишет издание Financial Times.
Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США, пишет газета.
Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.
Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.
В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.
Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".