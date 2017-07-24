МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, пишет издание Financial Times.

Подготовленный к заседанию ЕК на среду документ, попавший в распоряжение газеты, излагает несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США, пишет газета.

Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.

Там указывается, что "главное внимание" Брюсселя должно быть сфокусировано на том, чтобы потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут применяться так, чтобы затрагивать интересы Евросоюза. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания мер Вашингтона недействительными на территории ЕС, пишет газета.

Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".