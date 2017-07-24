Премьер Японии Синдзо Абэ отреагировал на обвинения в кумовстве

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отрицает обвинения в кумовстве в связи с получением его другом разрешения на открытие в своем университете нового факультета в специальной экономической зоне в Окаяме.

Во время слушаний в бюджетном комитете палаты представителей японского парламента Абэ заявил, что не просил никого помочь своему другу Котако Какэ открыть ветеринарный факультет в частном университете и не оказывал на это никакого влияния. "Не было ни влияния, ни просьб", — сказал Абэ, отвечая на вопросы депутатов.

Как отмечало агентство Киодо, ветеринарный факультет в университете Какэ был открыт впервые за последние 50 лет. Согласно записям министерства образования страны, сотрудники администрации Абэ от его имени якобы просили ускорить процесс получения разрешения на открытие факультета.

Абэ пришел в парламент отвечать на вопросы по поводу получения университетом разрешения на открытие факультета на волне рекордного падения рейтинга кабинета министров Японии. Согласно опросам, проведенным в понедельник газетой "Никкэй" и телекомпанией TV Tokyo, поддержка правительства за последний месяц упала на 10% до уровня в 39%.

В начале июля правящая Либерально-демократическая партия потерпела поражение на выборах в муниципальное законодательное собрание в Токио. Помимо этого на позиции кабинета оказали влияние и скандальные ситуации вокруг его членов. В частности, министр обороны Японии Томоми Инада призывала избирателей одного из районов Токио от имени министерства обороны голосовать за ЛДП, и к тому же ее обвиняют в сокрытии данных о японских миротворцах в Южном Судане, которые были выведены оттуда из-за ситуации с безопасностью.

Парламент Японии завершил свою сессию 18 июня, однако комитет нижней палаты решил собираться по требованиям оппозиции для рассмотрения утверждений о том, что Абэ помогал своему другу получить разрешение расширить свой университет. Как ожидается, слушания будут продолжены во вторник.