"Может только биноклем грозить". Пушков высмеял слова Порошенко о санкциях

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, который пригрозил Москве усилением санкций.

"Порошенко пригрозил (?!) России новыми санкциями. Какими — украинскими? Или он уже от имени ЕС говорит? Сам он может только биноклем грозить", — написал Пушков в Twitter

Ранее украинский президент заявил, что во время телефонного разговора "нормандской четверки" будет настаивать на прекращении огня в Донбассе. Если это требование не будет выполнено, то, по утверждению Порошенко, санкции против России будут ужесточены.

В среду, 19 июля, Порошенко посетил Грузию и съездил, в частности, на границу с Южной Осетией. Там украинский лидер долго что-то высматривал в бинокль, что стало поводом для шуток в социальных сетях.