"Может только биноклем грозить". Пушков высмеял слова Порошенко о санкциях

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, который пригрозил Москве усилением санкций.Twitter.
Ранее украинский президент заявил, что во время телефонного разговора "нормандской четверки" будет настаивать на прекращении огня в Донбассе. Если это требование не будет выполнено, то, по утверждению Порошенко, санкции против России будут ужесточены.
В среду, 19 июля, Порошенко посетил Грузию и съездил, в частности, на границу с Южной Осетией. Там украинский лидер долго что-то высматривал в бинокль, что стало поводом для шуток в социальных сетях.