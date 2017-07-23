Порошенко обещает в ходе "нормандском формата" требовать прекращения огня

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонного разговора в "нормандском формате" будет требовать немедленного прекращения огня в Донбассе.

"Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита "Большой семерки", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Накануне Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор в "нормандском формате" президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона пройдет 24 июля в 12.00 мск.