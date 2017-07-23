Самолет с застрявшими в Бодруме туристами вылетел в Москву

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Российские туристы, которые в пятницу застряли на турецком курорте Бодрум, вылетели в Москву, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье. Дежурный в аэропорту Бодрума подтвердил эту информацию.

"Самолет с россиянами на борту, наконец, вылетел в Москву, об этом нам сообщил туроператор", — сказал дипломат.

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще 21 июля, однако самолет задержали, и российские туристы остались ждать его в Юлжоуме, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение. В воскресенье сообщалось, что вылет запланирован на 14.00. Ростуризм заявлял, что россияне вылетят в ближайшее время, однако затем в генконсульстве сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей iFly, что отбытие рейса запланировано на 18.40 мск. Вечером в воскресенье дежурный по аэропорту Бодрума сообщил, что лайнер за российскими туристами прибыл, называлось время вылета — 19.00. Однако дежурный по аэропорту Бодрума рассказал РИА Новости, что вылет вновь задержан до полуночи.

После задержек рейсов авиакомпании iFly Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.