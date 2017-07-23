Пользователей соцсетей рассмешил Николас Кейдж в казахском костюме

В соцсетях бурно обсуждают фотографию американского актера Николаса Кейджа, сделанную в ходе его визита в Астану. На снимке артист предстал в необычном образе — он одет в казахский народный костюм и меховую шапку. Некоторым пользователям Twitter Кейдж напомнил Ивана Грозного, другим — Деда Мороза, а на Западе в связи с этим снимком и вовсе вспомнили об истории с "российским вмешательством" в американские выборы, которая широко тиражируется в СМИ. Подробнее — в нашем материале.