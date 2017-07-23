Вылет россиян из Бодрума отложили до полуночи, сообщили в аэропорту

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Вылет российских туристов, которые с пятницы застряли на турецком курорте Бодрум, вновь отложен, теперь до полуночи, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе.

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение. В воскресенье сообщалось, что вылет ожидается в 14.00. Ростуризм заявлял, что туристы вылетят в ближайшее время, однако затем в генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается лишь в 18.40 мск. Вечером в воскресенье дежурный по аэропорту Бодрума сообщил, что лайнер за российскими туристами прибыл, называлось время вылета – 19.00.

"Самолет, который должен забрать российских туристов, находится в нашем аэропорту, но в назначенное время он в Москву не вылетел. Теперь называют новое примерное время его отправки — полночь. Причины очередной задержки вылета нам неизвестны, это вопрос к авиакомпании", — сказал собеседник агентства.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly.