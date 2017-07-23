В компании Tui рассказали, когда вернутся застрявшие в Бодруме россияне

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российские туристы, которые третьи сутки не могут вылететь в Россию из-за срыва полетного расписания авиакомпанией iFly, вероятно, смогут вернуться уже в воскресенье, сообщила РИА Новости PR-менеджер туроператора TUI Россия Татьяна Круглова.

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в пятницу произошло землетрясение. В воскресенье сообщалось, что вылет ожидается в 14.00. Ростуризм заявлял, что туристы вылетят в ближайшее время, однако затем в генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается лишь в 18.40 мск. Вечером в воскресенье дежурный по аэропорту Бодрума сообщил, что лайнер за российскими туристами прибыл.

"Мы не можем уже ничего гарантировать, но надеемся, что уже сегодня авиаперевозчик заберёт туристов, вернётся в Россию, и ситуация благополучно разрешится", — сказала агентству PR-менеджер туроператора TUI Россия.

Она подтвердила, что со своей стороны туроператор продлил туристам проживание в отелях. "Если в одном отеле уже физически не хватает мест, так как прибывают новые туристы, то мы перемещаем своих клиентов в другой доступный отель, потому что не можем их оставить на улице — это наши обязательства, и мы несём ответственность за пакетный тур. Мы постоянно находимся на связи с принимающей компанией и просим их, чтобы они не вывозили людей из отеля раньше времени, а также чтобы своевременно информировали туристов", — рассказала Круглова.

"Туристы рвут и мечут, так как их постоянно дергают, говорят, чтобы они собирались к трансферу, а потом отменяют эту информацию и просят ещё подождать. Из-за этого появляются жалобы, но мы вынуждены ориентироваться на авиакомпанию, которая не даёт конкретной информации. Так продолжается последние пару суток", — посетовала представитель туроператора.

Она рассказала, что аналогичная ситуация складывается и в турецком Даламане, где авиакомпания iFly должна была вывезти туристов в субботу, но до сих пор этого не сделала.