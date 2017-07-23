За застрявшими в Бодруме россиянами прибыл самолет

АНКАРА, 23 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Российские туристы, которые третий день не могут вылететь с турецкого курорта Бодрум, должны отправиться на родину около 19.00 мск, самолет за ними уже прибыл, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе.

"Самолет, который должен забрать российских туристов, наконец, приземлился в нашем аэропорту. Мы рассчитываем, что россияне вылетят в Москву около 19.00 мск", — сказал собеседник агентства.

Ранее Чепе сообщал со ссылкой на авиакомпанию iFly, задержавшую рейс с пятницы, что вылет ожидается в 14.00 в воскресенье. Однако самолет за российскими туристами к тому времени еще не прибыл.

В Ростуризме сообщали, что туристы вылетят в ближайшее время. Позднее в генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается в 18.40 мск.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly.