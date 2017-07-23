Эрдоган попросил Берлин "не вмешиваться во внутренние дела" Анкары

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Германия не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны, и призвал не бросать тень на сотрудничество двух государств, сообщает агентство Франс Пресс.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

"Турция – государство, основанное на законе, и никто не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела", — заявил Эрдоган в воскресенье. "Мы (Турция и Германия) были партнерами на протяжении долгого времени. Не нужно принимать шагов, бросающих тень на это сотрудничество", — добавил он, комментируя слова Габриэля.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.