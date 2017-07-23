Россияне вылетят из Бодрума в ближайшее время, заявили в Ростуризме

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В ближайшее время туристы из России смогут вылететь из Бодрума, сообщается на сайте Ростуризма.

Ранее дежурный по аэропорту сообщил РИА Новости, что российские туристы, отдыхавшие в турецком Бодруме, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFl.

Уточняется, что задержка вылета связана с решением вопросов технического обслуживания бортов. Туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении, предоставлении питания.

"Отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время", — говорится в сообщении.