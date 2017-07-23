Россияне вылетят из Бодрума в ближайшее время, заявили в Ростуризме
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В ближайшее время туристы из России смогут вылететь из Бодрума, сообщается на сайте Ростуризма.
Ранее дежурный по аэропорту сообщил РИА Новости, что российские туристы, отдыхавшие в турецком Бодруме, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFl.
Уточняется, что задержка вылета связана с решением вопросов технического обслуживания бортов. Туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении, предоставлении питания.
"Отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.