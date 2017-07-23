Силовики выпустили по ЛНР почти 120 мин и гранат за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (207)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 117 мин и гранат за сутки, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Утром в воскресенье в ЛНР заявили о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ.

"Всего по территории республики было выпущено 117 мин и гранат", — сказал Марочко.

По данным оборонного ведомства республики, ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной.