Силовики выпустили по ЛНР почти 120 мин и гранат за сутки

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 117 мин и гранат за сутки, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
Утром в воскресенье в ЛНР заявили о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ.
"Всего по территории республики было выпущено 117 мин и гранат", — сказал Марочко.
По данным оборонного ведомства республики, ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной.