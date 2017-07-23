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В мире

Британский путешественник собирается доплыть до Северного полюса на яхте

11:2623.07.2017
0620
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкТуристы на географическом Северном полюсе. Архивное фотоТуристы на географическом Северном полюсе. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Известный британский путешественник Пен Хэдоу намерен проделать путь до Северного полюса на яхте, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и таяния льдов в Арктике, пишет издание Sunday Times.

Движение северного полюса
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Как найти "убегающий" северный полюс?
Полярник прославился, в одиночку покорив Северный полюс в 2003 году. Его экспедиция продолжалась 850 часов (около двух месяцев), из них 30-50 часов путешественник провел в воде, вплавь переправляясь через трещины в арктических льдах, отмечает газета.

"Если мы действительно достигнем Северного полюса по воде, думаю, это событие останется знаковым до конца столетия и станет сигналом к действию", — заявил Хэдоу.

В новой экспедиции примут участие девять человек. Команда отправится в путь на двух яхтах. Общая протяженность маршрута — из города Ном на Аляске до Северного полюса и обратно — составит более 5,6 тысячи километров. Исследователи рассчитывают достичь полюса в середине августа — начале сентября.

Покорение Арктики: первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс"
© Public domain Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.Участники экспедиции Северный полюс-1
© Public domain
Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.Северный полюс-1 - первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция
© РИА Новости
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На станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкНачальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.Папанин Иван Дмитриевич, начальник станции Северный полюс–1
© РИА Новости / Яков Халип
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Начальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкВ персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.Начальник станции Северный полюс Иван Папанин и Петр Ширшов гидробиолог и океанограф упаковывают кухонную утварь во время эвакуации станции СП-1
© РИА Новости / Яков Халип
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В персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.
© Public domainТранспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. МолоковРуководитель и пилоты самолетов экспедиции Северный Полюс-1
© Public domain
Транспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков
© Public domainИз-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.Выгрузка грузов экспедиции Северный полюс-1 на дрейфующую льдину в 1937 году
© Public domain
Из-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.Советская полярная экспедиция Северный полюс-1
© РИА Новости
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6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".Метеорологические наблюдения на дрейфующей станции Северный полюс - 1
© РИА Новости
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На льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУчастник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.Гидролог, участник экспедиции дрейфующей станции Северный полюс - 1 Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой
© РИА Новости
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Участник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкОтто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".Отто Юльевич Шмидт
© РИА Новости / Иван Шагин
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Отто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкЛедокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.Ледокол Таймыр пробивает путь через льды Гренландского моря к СП-1
© РИА Новости / Яков Халип
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Ледокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкСтанция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".Летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Дмитриевич Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе Таймыр Ананий Владимирович Остальцев
© РИА Новости / Яков Халип
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Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкЗа успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин вручает грамоту Героя Советского Союза советскому полярному исследователю И.Д. Папанину
© РИА Новости / Иван Шагин
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За успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.
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