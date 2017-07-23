Британский путешественник собирается доплыть до Северного полюса на яхте

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Известный британский путешественник Пен Хэдоу намерен проделать путь до Северного полюса на яхте, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и таяния льдов в Арктике, пишет издание Sunday Times.

Полярник прославился, в одиночку покорив Северный полюс в 2003 году. Его экспедиция продолжалась 850 часов (около двух месяцев), из них 30-50 часов путешественник провел в воде, вплавь переправляясь через трещины в арктических льдах, отмечает газета.

"Если мы действительно достигнем Северного полюса по воде, думаю, это событие останется знаковым до конца столетия и станет сигналом к действию", — заявил Хэдоу.

В новой экспедиции примут участие девять человек. Команда отправится в путь на двух яхтах. Общая протяженность маршрута — из города Ном на Аляске до Северного полюса и обратно — составит более 5,6 тысячи километров. Исследователи рассчитывают достичь полюса в середине августа — начале сентября.