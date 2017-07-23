Британский путешественник собирается доплыть до Северного полюса на яхте
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Известный британский путешественник Пен Хэдоу намерен проделать путь до Северного полюса на яхте, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и таяния льдов в Арктике, пишет издание Sunday Times.
Полярник прославился, в одиночку покорив Северный полюс в 2003 году. Его экспедиция продолжалась 850 часов (около двух месяцев), из них 30-50 часов путешественник провел в воде, вплавь переправляясь через трещины в арктических льдах, отмечает газета.
"Если мы действительно достигнем Северного полюса по воде, думаю, это событие останется знаковым до конца столетия и станет сигналом к действию", — заявил Хэдоу.
В новой экспедиции примут участие девять человек. Команда отправится в путь на двух яхтах. Общая протяженность маршрута — из города Ном на Аляске до Северного полюса и обратно — составит более 5,6 тысячи километров. Исследователи рассчитывают достичь полюса в середине августа — начале сентября.
Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс" начала свою работу в 1937 году.
На станции должны были проводиться научные исследования, кроме того, эта база должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов.
Начальником полярной станции "Северный полюс-1" (СП-1) был утвержден Иван Папанин.
В персонал станции входили гидробиолог и океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. На фото: Иван Папанин и Петр Ширшов.
Транспортными самолетами экспедиции были АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, доработанные для арктических условий. На фото: пилоты самолетов экспедиции И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков
Из-за плохих погодных условий выгрузка на дрейфующую льдину затянулась на две недели.
6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и десять тонн грузов, отправились в обратный путь.
На льдине осталась четверка исследователей, которых впоследствии стали называть папанинцами: Петр Ширшов, Евгений Федоров, Эрнст Кренкель и сам Иван Папанин. На фото: метеорологические наблюдения на дрейфующей станции "Северный полюс-1".
Участник экспедиции дрейфующей станции "Северный полюс-1" Петр Ширшов работает с гидрологической лебедкой.
Отто Юльевич Шмидт (справа) руководил воздушной экспедицией по организации дрейфующей станции "Северный полюс-1".
Ледокол "Таймыр" 14 февраля 1938 года пробивает путь через льды Гренландского моря к "СП-1", чтобы снять папанинцев с льдины.
Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня. На фото: летчик полярной авиации Геннадий Власов, руководитель станции Иван Папанин и начальник спасательной экспедиции на ледоколе "Таймыр" Ананий Остальцев во время встречи со спасателями на станции "Северный полюс-1".
За успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией "Северный полюс" полярник Иван Папанин был удостоен звания Героя Советского Союза. Грамоту ему вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 1938 год.