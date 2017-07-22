Депутат: конгресс США пытается лишить Трампа влияния на отношения с Россией

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Конгресс США своим решением о скором голосовании по проекту санкций против России хочет скорее сделать так, чтобы в отношениях Вашингтона и Москвы ничего не зависело от мнения президента Дональда Трампа, считает первый замглавы международного комитета российской Госдумы Дмитрий Новиков.

Ранее представители конгресса США подтвердили голосование по законопроекту, подразумевающему введение новых антироссийских санкций, 25 июля. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

"Конгресс хочет поставить Трампа в такие рамки, чтобы от него ничего не зависело, и рамки эти связаны с тем, чтобы в отношении к России проводился максимально жесткий курс", — заявил Новиков РИА Новости.

Он добавил, что таким решением конгресс пытается продолжить выбранную ранее антироссийскую политику, особенно в условиях последних позитивных заявлений Трампа о сотрудничестве с Россией.