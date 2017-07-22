У греческого острова Кос произошли два сильных подземных толчка
23:0222.07.2017
(обновлено: 23:17 22.07.2017)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Два сильных повторных подземных толчка произошли один за другим в субботу у берегов греческого острова Кос, который накануне пострадал от сильного землетрясения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным Афинского института геодинамики, вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос и залегал на глубине 10 километров. Всего через 16 минут после этого близ острова зафиксировали еще один афтершок — магнитудой 4,6.
Накануне, в ночь на пятницу, в Эгейском море произошло сильное землетрясение — магнитудой 6,6. Эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого курортного города Бодрум и в 16,2 километра от острова Кос, также популярного среди туристов. На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали. В Турции жертв нет. По данным генконсульства России в Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы не пострадали.
На острове Кос были разрушены некоторые достопримечательности и объекты инфраструктуры. Пострадала, в частности, мечеть Дефтердар, построенная в 1725 году. Ее минарет рухнул на главную площадь столицы острова.
После землетрясения в пятницу сотни местных жителей и туристов провели ночь на улице, опасаясь находиться под крышей. Из-за субботних афтершоков людям, возможно, вновь придется ночевать вне домов и отелей, отмечает агентство.
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.