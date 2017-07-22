Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (195)

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу вечером в субботу из-за обстрела, сообщили в компании "Вода Донбасса".

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"Сегодня в 19.25 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция", — говорится в сообщении компании "Вода Донбасса".

По данным предприятия, остановлена подача воды в Авдеевку, частично — в Донецк и Ясиноватую, а также близлежащие поселки.